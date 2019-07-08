Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана на заседании 15 июля

Главы МИД стран Евросоюза в ходе заседания 15 июля обсудят ситуацию вокруг решения Ирана превысить уровень обогащения урана в нарушение условий ядерной сделки, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Как передаёт ТАСС, Косьянчич от имени ЕС призвала Тегеран «прекратить и повернуть вспять все виды ядерной деятельности».

Она также сообщила, что Евросоюз постоянно поддерживает контакт со всеми участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по иранской ядерной программе для выработки дальнейшего решения.

Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран приступил к обогащению урана выше допустимого СВПД уровня в 3,67%.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал, что страна будет сокращать свои обязательства в рамках сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут принимать во внимание требования Тегерана по СВПД.