Посланник Макрона прибудет в Иран для консультаций по ядерной сделке

Посланник президента Франции Эммануэля Макрона намеревается посетить Иран в ближайшее время для консультаций по вопросам ядерной сделки.

«Посланник французского президента снова посетит Иран в ближайшие дни для проведения консультаций с нами по вопросу ядерной сделки​​​. У Ирана не будет другого диалога за рамками ядерной сделки», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана на уровне выше 3,67%.

Как отметили в МИД Ирана, решение связано с истечением 60-дневного срока, который был дан европейским участникам сделки для того, чтобы «компенсировать негативные последствия одностороннего выхода США».

Это решение Ирана прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.