Посланник Макрона прибудет в Иран для консультаций по ядерной сделке
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«Посланник французского президента снова посетит Иран в ближайшие дни для проведения консультаций с нами по вопросу ядерной сделки. У Ирана не будет другого диалога за рамками ядерной сделки», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана на уровне выше 3,67%.
Как отметили в МИД Ирана, решение связано с истечением 60-дневного срока, который был дан европейским участникам сделки для того, чтобы «компенсировать негативные последствия одностороннего выхода США».
Это решение Ирана прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.