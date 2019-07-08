Посланник Макрона прибудет в Иран для консультаций по ядерной сделке

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Посланник президента Франции Эммануэля Макрона намеревается посетить Иран в ближайшее время для консультаций по вопросам ядерной сделки.
Посланник Макрона прибудет в Иран для консультаций по ядерной сделке
  • © Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Посланник французского президента снова посетит Иран в ближайшие дни для проведения консультаций с нами по вопросу ядерной сделки​​​. У Ирана не будет другого диалога за рамками ядерной сделки», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави. 

Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана на уровне выше 3,67%.

Как отметили в МИД Ирана, решение связано с истечением 60-дневного срока, который был дан европейским участникам сделки для того, чтобы «компенсировать негативные последствия одностороннего выхода США».

Это решение Ирана прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 

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