Пять человек задержаны в ходе протестов в Гонконге
- Reuters
Об этом сообщает RTHK.
По заявлениям правоохранительных органов, протестующие перекрыли все шесть полос популярной торговой улицы Натан-роуд.
Беспорядки в Гонконге начались на фоне требований не принимать поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят передавать преступников в материковую часть Китая в случае запроса.
7 июля участники протестов заняли территорию железнодорожного терминала, что привело к его временному закрытию.
1 июля протестующие ворвались в здание парламента.