Пять человек задержаны в ходе протестов в Гонконге

Полиция Гонконга задержала пять человек в ходе разгона демонстрации против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в материковый Китай.

Об этом сообщает RTHK.

По заявлениям правоохранительных органов, протестующие перекрыли все шесть полос популярной торговой улицы Натан-роуд.

Беспорядки в Гонконге начались на фоне требований не принимать поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят передавать преступников в материковую часть Китая в случае запроса.

7 июля участники протестов заняли территорию железнодорожного терминала, что привело к его временному закрытию.

1 июля протестующие ворвались в здание парламента.