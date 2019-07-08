Пять человек задержаны в ходе протестов в Гонконге

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Полиция Гонконга задержала пять человек в ходе разгона демонстрации против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в материковый Китай.
Пять человек задержаны в ходе протестов в Гонконге
  • Reuters

Об этом сообщает RTHK. 

По заявлениям правоохранительных органов, протестующие перекрыли все шесть полос популярной торговой улицы Натан-роуд.

Беспорядки в Гонконге начались на фоне требований не принимать поправки к законопроекту об экстрадиции, которые позволят передавать преступников в материковую часть Китая в случае запроса. 

7 июля участники протестов заняли территорию железнодорожного терминала, что привело к его временному закрытию.

1 июля протестующие ворвались в здание парламента. 

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