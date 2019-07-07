Из-за протестующих в Гонконге закрыли железнодорожный терминал

В Гонконге участники протестов против поправки об экстрадиции на материковую часть Китая заняли территорию терминала высокоскоростных железных дорог, который пришлось временно закрыть из-за большого скопления людей.

Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

First aid stations dot the site, as crowds disperse. Some protesters are sat in nearby Austin MTR station. pic.twitter.com/y9TBYvS7Ji — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 7 июля 2019 г.

Как отмечается, протестующие также собрались на станции Остин, где были открыты точки первой помощи.

1 июля в Гонконге толпа протестующих ворвалась в законодательную палату после многочасовой протестной акции у здания.

Беспорядки начались на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.

После этого глава администрации Гонконга Кэрри Лам осудила вторжение в парламент, а правительство Китая потребовало привлечь к уголовной ответственности участников штурма законодательной палаты.