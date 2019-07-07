Лидер «Новой демократии» прокомментировал победу на выборах в Греции

Лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис прокомментировал победу на досрочных парламентских выборах в Греции. По результатам подсчёта 81,9% бюллетеней, партия набирает 39,7% голосов.

«С сегодняшнего дня начинается сложная, но красивая борьба. Страна гордо поднимает голову, а мы закатываем рукава. Новое правительство будет усердно работать. Престиж республики и учреждений будет восстановлен», — приводит его слова ТАСС.

Мицотакис заявил о намерении уменьшить налоги, увеличить инвестиции, а также повысить эффективность государственного аппарата.

«Общество хочет, чтобы мы объединёнными пошли вперёд. Оно хочет экономического роста, рабочих мест, безопасности, хочет, чтобы Греция снова стала сильной, как она того заслуживает», — отметил он.

Лидер «Новой демократии» пообещал стать «премьер-министром всех греков» и оправдать надежды избирателей.

Ранее действующий премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил Мицотакиса с победой его партии на выборах и пообещал передать ему свои полномочия в понедельник, 8 июля.

В начале июня президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение Ципраcа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в связи с поражением правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент.