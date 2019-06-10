Президент Греции согласился с предложением распустить парламент
Президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент и назначить досрочные выборы.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Просьба о роспуске парламента поступила от Ципраса после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА, отмечает агентство.
В конце мая Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы.
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