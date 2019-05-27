Премьер Греции объявил о намерении провести досрочные парламентские выборы
Об этом сообщает Press Association.
#Breaking Greek prime minister Alexis Tsipras has called for a snap national election following his party’s European election loss— Press Association (@PA) 26 мая 2019 г.
Отмечается, что заявление Ципраса прозвучало на фоне оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент.
Согласно предварительным результатам, возглавляемая Ципрасом партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила главной оппозиционной партии «Новая демократия».
Ранее были представлены экзитполы по выборам в Германии. Согласно их данным, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в ФРГ на выборах в Европарламент.
Согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.