Премьер Греции объявил о намерении провести досрочные парламентские выборы

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Премьер Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает Press Association.

Отмечается, что заявление Ципраса прозвучало на фоне оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент.

Согласно предварительным результатам, возглавляемая Ципрасом партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила главной оппозиционной партии «Новая демократия». 

Ранее были представлены экзитполы по выборам в Германии. Согласно их данным, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в ФРГ на выборах в Европарламент.

Согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.

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