Премьер Греции объявил о намерении провести досрочные парламентские выборы

Премьер Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает Press Association.

#Breaking Greek prime minister Alexis Tsipras has called for a snap national election following his party’s European election loss — Press Association (@PA) 26 мая 2019 г.

Отмечается, что заявление Ципраса прозвучало на фоне оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент.

Согласно предварительным результатам, возглавляемая Ципрасом партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила главной оппозиционной партии «Новая демократия».

Ранее были представлены экзитполы по выборам в Германии. Согласно их данным, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в ФРГ на выборах в Европарламент.

Согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.