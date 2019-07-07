Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции

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В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с 40,5% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов.
Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции
  • Reuters

Правящая партия СИРИЗА набирает 27,5% голосов, движение перемен КИНАЛ — 7,2%, у Компартии Греции (КПГ) 6%.

В воскресенье, 7 июля, в Греции проходят досрочные парламентские выборы.

В начале июня президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Просьба о роспуске парламента поступила от Ципраса после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА.

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