Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции
- Reuters
Правящая партия СИРИЗА набирает 27,5% голосов, движение перемен КИНАЛ — 7,2%, у Компартии Греции (КПГ) 6%.
В воскресенье, 7 июля, в Греции проходят досрочные парламентские выборы.
В начале июня президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Просьба о роспуске парламента поступила от Ципраса после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА.