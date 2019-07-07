Экзитпол: партия «Новая демократия» лидирует на выборах в Греции

В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с 40,5% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов.

Reuters

Правящая партия СИРИЗА набирает 27,5% голосов, движение перемен КИНАЛ — 7,2%, у Компартии Греции (КПГ) 6%. В воскресенье, 7 июля, в Греции проходят досрочные парламентские выборы. В начале июня президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент и назначить досрочные выборы. Просьба о роспуске парламента поступила от Ципраса после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА.