Досрочные парламентские выборы начались в Греции

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Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.
Досрочные парламентские выборы начались в Греции
  • Reuters
  • © Alkis Konstantinidis

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и проработают до 19:00.

Ранее президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Просьба о роспуске парламента поступила от Ципраса после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА, отмечает агентство.

В конце мая Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы.



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