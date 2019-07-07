Досрочные парламентские выборы начались в Греции

Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и проработают до 19:00.

Ранее президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Просьба о роспуске парламента поступила от Ципраса после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА, отмечает агентство.

В конце мая Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы.





