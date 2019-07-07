Досрочные парламентские выборы начались в Греции
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Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и проработают до 19:00.
Ранее президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Просьба о роспуске парламента поступила от Ципраса после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА, отмечает агентство.
В конце мая Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы.