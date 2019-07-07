Ципрас поздравил лидера «Новой демократии» с победой на выборах в Греции

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил лидера партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с победой на досрочных парламентских выборах и пообещал передать ему свои полномочия в понедельник, 8 июля.

Об этом сообщило ANA-MPA news.

«Только что премьер-министр Алексис Ципрас связался с Кириакосом Мицотакисом по телефону и поздравил его с большой победой «Новой демократии», — сообщили агентству в штаб-квартире партии.

Отмечается, что церемония передачи полномочий состоится 8 июля в официальной резиденции премьер-министра сразу после принесения Мицотакисом присяги в Президентском дворце.

Ранее сообщалось, что, по данным экзитполов, «Новая демократия» Мицотакиса побеждает на досрочных выборах в Греции с 40,5% голосов.