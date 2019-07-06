Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Однако, по его словам, подобные обвинения вызывают обеспокоенность.

«Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны США о возможном проведении нами ядерных испытаний свыше нулевой мощности. Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», — цитирует посла России ТАСС.

При этом он отметил, что такие заявления могут быть связаны с поиском мотивов для начала антироссийской кампании, как это было в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Сначала — заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещённым договором, затем — поиск «виновников», и как итог — выход из соглашения. Не являются ли действия военной разведки частью американского плана «прикрытия» для отзыва подписи США под ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — RT) и возобновления собственных полномасштабных ядерных испытаний?» — поинтересовался Антонов.

В конце мая глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший заявил, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредовыми.

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