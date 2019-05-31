Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России

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Заявления Соединённых Штатов о том, что Россия проводит ядерные испытания, являются бредовыми домыслами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
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«Бредовость этих домыслов была уже обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми, авторитетными экспертами в самих США», — сказал Лавров журналистам.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

В российском МИД назвали это заявление грубой провокацией. Дипломаты отметили, что такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться очернить Россию.

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