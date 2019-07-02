МИД КНР назвал встречу Трампа и Ким Чен Ына шагом в верном направлении

Глава МИД Китая Ван И назвал встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына важным шагом в верном направлении для достижения консенсуса в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом он заявил на встрече с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом в Пекине.

«30 июня мы стали свидетелями того, как американский лидер пересёк демаркационную линию и провёл третью встречу (с лидером КНДР Ким Чен Ыном. — RT) в пограничном пункте Пханмунджом, в результате которой стороны условились возобновить диалог», — цитирует Ван И ТАСС.

Он подчеркнул, что лидеры США и КНДР пожали друг другу руки и данное событие стало «отражением надежд» многих людей на решение проблем путём диалога.

«Это важный шаг в правильном направлении, Китай поддерживает его и надеется, что с Корейского полуострова будет поступать больше хороших новостей», — заключил министр иностранных дел КНР.

Ранее в китайском МИД сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита «двадцатки» в Осаке призвал Трампа проявить гибкость в отношении КНДР.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне на межкорейской границе.

По итогам встречи американский лидер заявил о планах Вашингтона и Пхеньяна продолжать контакт.