СМИ: Представители КНДР и США тайно встречались перед визитом Трампа
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.
Как отмечается, Биган отправлялся в северную часть Пханмунджома на вертолёте для обсуждения протокола и других необходимых процедур встречи лидеров двух стран.
Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры, проходившие в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки на межкорейской границе. При этом Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.