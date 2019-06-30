СМИ: Представители КНДР и США тайно встречались перед визитом Трампа

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Американский спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган тайно встречался с официальными лицами КНДР для организации «неожиданной встречи» президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
СМИ: Представители КНДР и США тайно встречались перед визитом Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Как отмечается, Биган отправлялся в северную часть Пханмунджома на вертолёте для обсуждения протокола и других необходимых процедур встречи лидеров двух стран.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры, проходившие в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Лидеры США и КНДР пожали друг другу руки на межкорейской границе. При этом Трамп стал первым американским президентом, пересёкшим границу КНДР.

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