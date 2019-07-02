Си Цзиньпин на G20 призвал Трампа смягчить санкции против КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита G20 в японской Осаке призвал лидера США Дональда Трампа проявить гибкость и своевременно смягчить санкции против КНДР. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.
Си Цзиньпин на G20 призвал Трампа смягчить санкции против КНДР
  • Reuters

«Он (Си Цзиньпин. — RT) во время саммита G20 в Осаке призвал Соединённые Штаты проявить гибкость и приблизиться к северокорейской стороне, в частности своевременно смягчить санкции в отношении КНДР», — цитирует Ван И AFP.

Глава ведомства отметил важность диалога для поиска решения, которое устроит все стороны.

Ранее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал встречу Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына объявлением о прекращении вражды.

Глава Демократической партии США в сенате Чак Шумер назвал этот день «одним из худших» во внешней политике Вашингтона.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Эксперт Александр Воронцов в беседе с НСН не исключил, что это событие может придать новый импульс переговорам США и Северной Кореи.

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