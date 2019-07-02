В сенате США считают день встречи Трампа и Ким Чен Ына «одним из худших»

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер прокомментировал состоявшуюся ранее встречу американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, назвав произошедшее «одним из худших дней» во внешней политике Вашингтона.

«Это был один из худших дней в американской внешней политике, в американской дипломатической истории, за долгое время», — цитирует его CNN.

По мнению Шумера, у Трампа нет «понимания, куда идти», в том числе в ситуации с КНДР. Это, в свою очередь, может «навредить» Вашингтону в долгосрочной перспективе.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил встречу.