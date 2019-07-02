Трамп надеется на очередную встречу с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся ранее встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

«У нас была прекрасная встреча, он выглядел очень хорошо и был в хорошей форме. Жду, когда в скором времени смогу увидеть его вновь», — написал он в своём Twitter.

При этом, по словам Трампа, перед очередным возможным раундом переговоров на высшем уровне представители Вашингтона и Пхеньяна продолжат поддерживать контакт с целью разработки решений для урегулирования существующих проблем.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил произошедшее.

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