Трамп надеется на очередную встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся ранее встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy - I look forward to seeing him again soon.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2019 г.

«У нас была прекрасная встреча, он выглядел очень хорошо и был в хорошей форме. Жду, когда в скором времени смогу увидеть его вновь», — написал он в своём Twitter.

При этом, по словам Трампа, перед очередным возможным раундом переговоров на высшем уровне представители Вашингтона и Пхеньяна продолжат поддерживать контакт с целью разработки решений для урегулирования существующих проблем.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил произошедшее.