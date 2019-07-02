В Сеуле считают, что встреча лидеров КНДР и США ознаменовала конец вражды двух стран

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Соединённые Штаты и Северная Корея встречей глав государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына фактически объявили о прекращении враждебных отношений.

Об этом передаёт Yonhap.

По его словам, несмотря на то, что лидеры не подписали каких-либо документов, их действия были равносильны «фактическому объявлению о прекращении враждебных отношений и началу полноценной мирной эры».

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 30 июня.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер назвал произошедшее «одним из худших дней» во внешней политике Вашингтона.

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