В Сеуле считают, что встреча лидеров КНДР и США ознаменовала конец вражды двух стран
Об этом передаёт Yonhap.
(LEAD) Moon calls DMZ meeting end to N. Korea-U.S. hostile relations https://t.co/VauAszggKP— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 2 июля 2019 г.
По его словам, несмотря на то, что лидеры не подписали каких-либо документов, их действия были равносильны «фактическому объявлению о прекращении враждебных отношений и началу полноценной мирной эры».
Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 30 июня.
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер назвал произошедшее «одним из худших дней» во внешней политике Вашингтона.