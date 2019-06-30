Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном 30 июня
«Насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться», — приводит его слова «Рёнхап».
Как сообщили в Белом доме, 30 июня Трамп проведёт переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, после чего отправится в демилитаризованную зону, где пробудет 15 минут.
Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.
В МИД КНДР положительно оценили эту идею.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.