Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном 30 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье, 30 июня.

«Насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться», — приводит его слова «Рёнхап».

Как сообщили в Белом доме, 30 июня Трамп проведёт переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, после чего отправится в демилитаризованную зону, где пробудет 15 минут.

Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.

В МИД КНДР положительно оценили эту идею.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.