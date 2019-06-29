Трамп проведёт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями 15 минут
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Как отмечается, Трамп проведёт переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, после чего отправится в демилитаризованную зону, где пробудет 15 минут.
Американский президент посмотрит на территорию КНДР и уедет.
Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.
В МИД КНДР положительно оценили эту идею.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.