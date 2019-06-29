Трамп проведёт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями 15 минут

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Американский президент Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, при этом встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пока не запланирована.
Трамп проведёт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями 15 минут
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Как отмечается, Трамп проведёт переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, после чего отправится в демилитаризованную зону, где пробудет 15 минут.

Американский президент посмотрит на территорию КНДР и уедет.

Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.

В МИД КНДР положительно оценили эту идею.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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