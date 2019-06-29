В МИД КНДР положительно оценили идею встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Северная Корея положительно оценивает предложение президента США Дональда Трампа о возможном проведении встречи с лидером страны Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, но пока не получила официального запроса на этот счёт от американской стороны.

Соответствующее заявление опубликовал МИД КНДР.

«Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счёт», — приводит ТАСС сообщение северокорейского внешнеполитического ведомства.

В КНДР также заявили, что такая встреча могла бы стать «хорошей возможностью для улучшения двухсторонних отношений».

Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.