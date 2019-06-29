В МИД КНДР положительно оценили идею встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Короткая ссылка
Северная Корея положительно оценивает предложение президента США Дональда Трампа о возможном проведении встречи с лидером страны Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, но пока не получила официального запроса на этот счёт от американской стороны.
В МИД КНДР положительно оценили идею встречи Трампа с Ким Чен Ыном
  • Reuters
  • © Leah Millis

Соответствующее заявление опубликовал МИД КНДР.

«Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счёт», — приводит ТАСС сообщение северокорейского внешнеполитического ведомства.

В КНДР также заявили, что такая встреча могла бы стать «хорошей возможностью для улучшения двухсторонних отношений».

Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить