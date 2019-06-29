В МИД КНДР положительно оценили идею встречи Трампа с Ким Чен Ыном
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Соответствующее заявление опубликовал МИД КНДР.
«Это очень интересная идея, однако мы не получали официального предложения на этот счёт», — приводит ТАСС сообщение северокорейского внешнеполитического ведомства.
В КНДР также заявили, что такая встреча могла бы стать «хорошей возможностью для улучшения двухсторонних отношений».
Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.