В Южной Корее оценили возможность новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

На данный момент нет никакого решения по вопросу о возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил представитель президентской администрации Южной Кореи.

«Ничего еще не решено», — цитирует его «Рёнхап».

При этом представитель Мун Чжэ Ина отметил, что Южная Корея выступает за продолжение диалога между КНДР и США.

Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в ходе своего визита в Южную Корею. Американский лидер пояснил, что после завершения саммита G20 в Осаке он отправится с визитом в Южную Корею, где может посетить демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом Корейского полуострова.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.