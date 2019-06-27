Эксперт прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

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Ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о самочувствии канцлера Германии Ангелы Меркель.
Эксперт прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
  • Reuters

«Это может быть слишком большой набор заболеваний. Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины. При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может», — заявил он.

По его словам, более чем в половине случаев никакой причины не находят и называют это эссенциальным тремором.

Ранее в пресс-службе правительства Германии заявили, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию, чтобы принять участие в саммите G20.

18 июня канцлеру Германии стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов лидеры стран стояли рядом на красной дорожке, и Меркель стало трясти. Позднее канцлер ФРГ объяснила своё плохое самочувствие обезвоживанием: в Берлине в тот день температура достигала +30 °C.

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