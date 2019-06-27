Эксперт прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о самочувствии канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Это может быть слишком большой набор заболеваний. Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины. При болезни Паркинсона может? Может. При некоторых других болезнях может? Может», — заявил он.

По его словам, более чем в половине случаев никакой причины не находят и называют это эссенциальным тремором.

Ранее в пресс-службе правительства Германии заявили, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию, чтобы принять участие в саммите G20.

18 июня канцлеру Германии стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов лидеры стран стояли рядом на красной дорожке, и Меркель стало трясти. Позднее канцлер ФРГ объяснила своё плохое самочувствие обезвоживанием: в Берлине в тот день температура достигала +30 °C.