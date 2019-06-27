В кабмине ФРГ прокомментировали самочувствие Ангелы Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию, чтобы принять участие в саммите G20. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства Германии.

Reuters

«Да, она чувствует себя хорошо», — заявил представитель ведомства. Он отметил, что «программа встреч выполняется». Ранее немецкий информационный канал N-tv показал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Сообщалось, что у канцлера случился приступ сильной дрожи. 18 июня канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов лидеры стран стояли рядом на красной дорожке, и Меркель стало трясти. Позднее канцлер ФРГ объяснила своё плохое самочувствие обезвоживанием: в Берлине в тот день температура достигала +30 °C.