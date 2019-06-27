В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России
- Reuters
«Хочу вас заверить, что на нашей последней сессии мы чётко дали понять, что мы не будем возвращать российскую делегацию затем, чтобы наблюдать, что происходит в Парламентской ассамблее НАТО. Это наша твёрдая позиция», — цитирует главу ассамблеи Интерфакс-Украина.
При этом она отказалась давать оценку решениям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и заявила об отсутствии полномочий, чтобы повлиять на позицию этой организации.
Ранее стало известно, что ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
За принятие соответствующей резолюции проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались 15.
26 июня комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России.