В ФСВТС сообщили сроки выполнения обязательств перед Анкарой по С-400
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца этого года», — цитирует ТАСС официального представителя ФСВТС Марию Воробьёву.
Она уточнила, что все сроки выполняются в соответствии с контрактом между Россией и Турцией.
Ранее стало известно, что первые С-400 могут поступить на вооружение Турции в июле этого года.
Как ожидается, на саммите G20 в Осаке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с лидером США Дональдом Трампом вопрос покупки Анкарой российских ЗРК С-400.