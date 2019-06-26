В ФСВТС сообщили сроки выполнения обязательств перед Анкарой по С-400

Поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию и обучение турецких специалистов планируется завершить до конца года. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца этого года», — цитирует ТАСС официального представителя ФСВТС Марию Воробьёву.

Она уточнила, что все сроки выполняются в соответствии с контрактом между Россией и Турцией.

Ранее стало известно, что первые С-400 могут поступить на вооружение Турции в июле этого года.

Как ожидается, на саммите G20 в Осаке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с лидером США Дональдом Трампом вопрос покупки Анкарой российских ЗРК С-400.