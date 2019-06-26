Российские технические специалисты покидают Венесуэлу

Короткая ссылка
Российские военные специалисты, оказывавшие Венесуэле техническую поддержку по обслуживанию спецтехники, покидают страну 26 июня. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Каракасе.
Российские технические специалисты покидают Венесуэлу
  • Reuters

«Самолёт Ил-62, который везёт российских техников, находившихся в Венесуэле в течение трёх месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее в МИД России допустили, что российская сторона может при необходимости увеличить число военных специалистов в Венесуэле.

Российский президент Владимир Путин, комментируя присутствие в Каракасе российских специалистов, отмечал, что Россия обязана обслуживать поставленное Венесуэле вооружение.

Глава государства также допустил, что некоторые специалисты из России уже выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из Боливарианской Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить