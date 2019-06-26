Российские технические специалисты покидают Венесуэлу

Российские военные специалисты, оказывавшие Венесуэле техническую поддержку по обслуживанию спецтехники, покидают страну 26 июня. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Каракасе.

«Самолёт Ил-62, который везёт российских техников, находившихся в Венесуэле в течение трёх месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее в МИД России допустили, что российская сторона может при необходимости увеличить число военных специалистов в Венесуэле.

Российский президент Владимир Путин, комментируя присутствие в Каракасе российских специалистов, отмечал, что Россия обязана обслуживать поставленное Венесуэле вооружение.

Глава государства также допустил, что некоторые специалисты из России уже выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из Боливарианской Республики.