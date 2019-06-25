Военные России прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники.
Военные России прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники
  • РИА Новости

«Идёт плановая работа, она не несёт элемента усиления нашего присутствия там», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что, «по большому счёту, это даже не присутствие, а выполнение имеющихся контрактов сервисных».

Дипломат пояснил, что «техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис — без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет».

«Всё в рабочем режиме, рутинно», — заключил Рябков.

6 июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.

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