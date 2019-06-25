Военные России прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники
- РИА Новости
«Идёт плановая работа, она не несёт элемента усиления нашего присутствия там», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Он отметил, что, «по большому счёту, это даже не присутствие, а выполнение имеющихся контрактов сервисных».
Дипломат пояснил, что «техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис — без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет».
«Всё в рабочем режиме, рутинно», — заключил Рябков.
6 июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.