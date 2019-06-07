МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
- Reuters
«Любые работы требуют определённого вовлечения людей: когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введём больше, сколько это необходимо», — цитирует дипломата Интерфакс.
Он также анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи стране и напомнил о новом раунде переговоров в Осло между представителями правительства и оппозиции.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия официально поставляла оружие в Венесуэлу, но уже давно не продаёт. При этом он подчеркнул, что обслуживать поставленное вооружение Москва обязана.
Глава государства также допустил, что ряд российских специалистов уже выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из Боливарианской Республики.