МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

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Россия готова увеличить число военных специалистов в Венесуэле, если потребуется, заявил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин на полях ПМЭФ.
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
  • Reuters

«Любые работы требуют определённого вовлечения людей: когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введём больше, сколько это необходимо», — цитирует дипломата Интерфакс.

Он также анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи стране и напомнил о новом раунде переговоров в Осло между представителями правительства и оппозиции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия официально поставляла оружие в Венесуэлу, но уже давно не продаёт. При этом он подчеркнул, что обслуживать поставленное вооружение Москва обязана.

Глава государства также допустил, что ряд российских специалистов уже выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из Боливарианской Республики.

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