Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
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- РИА Новости
«Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией и в конечном итоге миром», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Он связал «агрессивное информационное воздействие» Запада с тем, что Россия фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса.
«Который вроде бы похоронили, всё уже — памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается», — сказал глава Минобороны.
По его словам, Западу не нравится многополярность мира и он не понимает, что им невозможно просто так «взять захотеть и начать управлять».
Ранее в МИД предупредили о риске ракетного кризиса в российско-американских отношениях.