Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией и в конечном итоге миром», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он связал «агрессивное информационное воздействие» Запада с тем, что Россия фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса.

«Который вроде бы похоронили, всё уже — памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается», — сказал глава Минобороны.

По его словам, Западу не нравится многополярность мира и он не понимает, что им невозможно просто так «взять захотеть и начать управлять».

Ранее в МИД предупредили о риске ракетного кризиса в российско-американских отношениях.