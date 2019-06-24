В МИД предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США
- РИА Новости
«Если же дело дойдёт до реального развёртывания на суше такого рода систем, тогда ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — сказал Рябков, его слова приводит РИА Новости.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой.