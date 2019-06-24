В МИД предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США

Развёртывание ракет США на суше около границ России вызовет обострение в регионе и приведёт к кризису, похожему на Карибский, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Если же дело дойдёт до реального развёртывания на суше такого рода систем, тогда ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — сказал Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой.