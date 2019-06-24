В МИД предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США

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Развёртывание ракет США на суше около границ России вызовет обострение в регионе и приведёт к кризису, похожему на Карибский, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США
  • РИА Новости

«Если же дело дойдёт до реального развёртывания на суше такого рода систем, тогда ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому», — сказал Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой.

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