Замглавы МИД Британии посетит Иран 23 июня

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Заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон в воскресенье, 23 июня, отправится в Иран. В ходе переговоров представитель королевства призовёт Тегеран к «срочной деэскалации» ситуации в регионе.
Замглавы МИД Британии посетит Иран 23 июня
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского внешнеполитического ведомства.

«Маррисон призовёт к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Великобритании и в международном сообществе обеспокоенность относительно регионального поведения Ирана и его угроз перестать придерживаться ядерной сделки», — указано в тексте. 

20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США. 

В Тегеране утверждают, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство ИРИ, однако в Вашингтоне опровергают данное заявление, отмечая, что дрон в момент инцидента пролетал «над международными водами».

На следующий день СМИ передавали, что Соединённые Штаты запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН 24 июня по Ирану.

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