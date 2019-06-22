Замглавы МИД Британии посетит Иран 23 июня

Заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон в воскресенье, 23 июня, отправится в Иран. В ходе переговоров представитель королевства призовёт Тегеран к «срочной деэскалации» ситуации в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского внешнеполитического ведомства.

«Маррисон призовёт к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Великобритании и в международном сообществе обеспокоенность относительно регионального поведения Ирана и его угроз перестать придерживаться ядерной сделки», — указано в тексте.

20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.

В Тегеране утверждают, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство ИРИ, однако в Вашингтоне опровергают данное заявление, отмечая, что дрон в момент инцидента пролетал «над международными водами».

На следующий день СМИ передавали, что Соединённые Штаты запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН 24 июня по Ирану.