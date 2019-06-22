Замглавы МИД Британии посетит Иран 23 июня
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского внешнеполитического ведомства.
«Маррисон призовёт к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Великобритании и в международном сообществе обеспокоенность относительно регионального поведения Ирана и его угроз перестать придерживаться ядерной сделки», — указано в тексте.
20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.
В Тегеране утверждают, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство ИРИ, однако в Вашингтоне опровергают данное заявление, отмечая, что дрон в момент инцидента пролетал «над международными водами».
На следующий день СМИ передавали, что Соединённые Штаты запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН 24 июня по Ирану.