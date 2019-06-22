Вашингтон пригрозил Тегерану новыми мерами

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео пригрозил Ирану дополнительными мерами, в случае если Тегеран не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Помпео.

Согласно документу, «группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма» и потребовала «усиленного контроля над находящимися в Иране финансовыми организациями».

20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США. В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

В Минобороны Ирана назвали инцидент с американским БПЛА попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, лидер США Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».