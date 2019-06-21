США и Саудовская Аравия обсудили Иран
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.
«Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили иранскую «угрозу», — пишет агентство.
#BREAKING Trump, Saudi crown prince discussed Iranian "threat," according to White House pic.twitter.com/jOAuvsvy61— AFP news agency (@AFP) 21 июня 2019 г.
20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник. В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».
В Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».