США и Саудовская Аравия обсудили Иран

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили иранскую «угрозу».

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.

«Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили иранскую «угрозу», — пишет агентство.

#BREAKING Trump, Saudi crown prince discussed Iranian "threat," according to White House pic.twitter.com/jOAuvsvy61 — AFP news agency (@AFP) 21 июня 2019 г.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник. В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

В Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».