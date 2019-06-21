США и Саудовская Аравия обсудили Иран

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Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили иранскую «угрозу».
США и Саудовская Аравия обсудили Иран
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.

«Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили иранскую «угрозу», — пишет агентство.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник. В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

В Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».

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