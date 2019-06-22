Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

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Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

«Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп.

20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США. В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

В Минобороны Ирана назвали инцидент с американским БПЛА попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, лидер США на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».

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