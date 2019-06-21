СМИ: США запросили проведение заседания СБ ООН по Ирану
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских дипломатов.
Отмечается, что в ходе заседания планируется обсудить ситуацию, складывающуюся в настоящее время вокруг Ирана, а также инциденты с нефтяными танкерами в Оманском заливе.
«Мы проинформируем СБ о последних событиях вокруг Ирана и предоставим дополнительные данные, полученные в ходе расследования недавних инцидентов с танкерами», — уточняется в заявлении представительства Соединённых Штатов при ООН.
Ранее Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш призвал представителей всех сторон соблюдать стальную выдержку в условиях обострения ситуации в Персидском заливе.