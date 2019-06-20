Посольство США требует от России прекратить «играть в игры» в ситуации с Уиланом

Посольство Соединённых Штатов в России на своей странице в Twitter потребовало представить в суде доказательства вины содержащегося под арестом в Москве американца Пола Уилана.

Гражданин 🇺🇸Пол Уилан находится под стражей 175 дней. Прошло почти 6 месяцев, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его вины. Российские власти утверждают, что Уилан был якобы пойман с поличным. Представьте доказательства в суде или прекратите играть в игры. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 20 июня 2019 г.

«Прошло почти шесть месяцев, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его вины. Российские власти утверждают, что Уилан был якобы пойман с поличным. Представьте доказательства в суде или прекратите играть в игры», — говорится в тексте.

Ранее Уилан обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с просьбой написать твит в его поддержку.

В свою очередь, помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон выразил мнение, что Россия не представила фактов, доказывающих причастность Уилана к совершению каких-либо преступлений.

В конце декабря 2018 года ФСБ России сообщила, что американец был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

В мае срок его ареста был продлён до 29 августа.