Посольство США требует от России прекратить «играть в игры» в ситуации с Уиланом

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Посольство Соединённых Штатов в России на своей странице в Twitter потребовало представить в суде доказательства вины содержащегося под арестом в Москве американца Пола Уилана.
Посольство США требует от России прекратить «играть в игры» в ситуации с Уиланом
  • Reuters

«Прошло почти шесть месяцев, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его вины. Российские власти утверждают, что Уилан был якобы пойман с поличным. Представьте доказательства в суде или прекратите играть в игры», — говорится в тексте.

Ранее Уилан обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с просьбой написать твит в его поддержку.

В свою очередь, помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон выразил мнение, что Россия не представила фактов, доказывающих причастность Уилана к совершению каких-либо преступлений.

В конце декабря 2018 года ФСБ России сообщила, что американец был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

В мае срок его ареста был продлён до 29 августа.

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