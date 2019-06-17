Болтон заявил, что Россия не предоставила доказательств нарушения Уиланом закона
Had a productive meeting Friday with Elizabeth Whelan on how to support her brother Paul, who is imprisoned in Russia. Russia has provided no evidence of wrongdoing.— John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019 г.
«В пятницу провёл продуктивную встречу с Элизабет Уилан на тему того, как оказать поддержку её брату Полу, который находится в заключении в России. К настоящему времени Москва не предоставила каких-либо доказательств совершения им противоправных действий», — написал он в своём Twitter.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что американская дипмиссия продолжает принимать меры для защиты прав Пола Уилана, находящегося под следствием.
В конце декабря 2018 года в ФСБ России сообщили, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.
Отмечалось, что мужчина имеет гражданство США, Ирландии, Канады, а также является подданным Великобритании.
В мае срок ареста американца был продлён до 29 августа.