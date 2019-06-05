В ОНК назвали СИЗО «Лефортово» самым безопасным в Москве

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачёва в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» является самым безопасным в городе.

«На сегодня это самое безопасное место... В принципе так и есть — у нас в «Лефортово» за последнее время не было ни суицидов, ни странных смертей», — приводит её слова РИА Новости.

Также Меркачёва отметила, что в «Лефортово» кормят лучше, чем в каком-либо другом СИЗО Москвы.

Как известно, в следственном изоляторе «Лефортово» в настоящее время содержатся в том числе Рауф Арашуков (обвиняемый в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля), бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов (создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере), гражданин Соединённых Штатов, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уиллан (шпионаж), а также группа украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе.