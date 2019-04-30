Посол США в России посетил задержанного в Москве американца Уилана

Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман во вторник, 30 апреля, посетил задержанного в Москве американца Пола Уилана. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

«В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана», — говорится в тексте.

В посольстве также отметили, что Уилану, согласно правилам СИЗО «Лефортово», где содержится американец, запрещено, в частности, читать вслух письма от родственников, говорить о чём-либо «действительно важном».

Ранее стало известно, что гражданина четырёх государств Уилана подозревают в шпионаже в пользу США.