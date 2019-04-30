Посол США в России посетил задержанного в Москве американца Уилана
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- РИА Новости
«В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана», — говорится в тексте.
В посольстве также отметили, что Уилану, согласно правилам СИЗО «Лефортово», где содержится американец, запрещено, в частности, читать вслух письма от родственников, говорить о чём-либо «действительно важном».
Ранее стало известно, что гражданина четырёх государств Уилана подозревают в шпионаже в пользу США.