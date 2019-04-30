Посол США в России посетил задержанного в Москве американца Уилана

Короткая ссылка
Посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман во вторник, 30 апреля, посетил задержанного в Москве американца Пола Уилана. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.
Посол США в России посетил задержанного в Москве американца Уилана
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана», — говорится в тексте.

В посольстве также отметили, что Уилану, согласно правилам СИЗО «Лефортово», где содержится американец, запрещено, в частности, читать вслух письма от родственников, говорить о чём-либо «действительно важном».

Ранее стало известно, что гражданина четырёх государств Уилана подозревают в шпионаже в пользу США

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить