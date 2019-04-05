Американские дипломаты посетили Пола Уилана в СИЗО «Лефортово»

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Американские дипломаты 4 апреля посетили в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Об этом заявили в пресс-службе дипломатической миссии США.
Американские дипломаты посетили Пола Уилана в СИЗО «Лефортово»
  • © Shamil Zhumatov
  • Reuters

«Вчера состоялся консульский визит к гражданину США Полу Уилану в «Лефортово». Идут дни, недели, но Уилан остаётся под стражей без предъявления каких-либо доказательств», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в посольстве США заявили, что до сих пор не получили от российской стороны никаких доказательств вины Пола Уилана. 

Как отмечал адвокат, гражданин четырёх государств Уилан подозревается в шпионаже в пользу США

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