В посольстве США заявили, что не получили от России доказательств вины Уилана

Посольство США в России заявило, что Вашингтон до сих пор не получил от Москвы никаких доказательств вины Пола Уилана, который подозревается в шпионаже.

«Вскоре после ареста гражданина США Пола Уилана в Москве российские официальные лица заявили, что господин Уилан был «задержан с поличным». Прошло более двух месяцев, но так и не было предъявлено никаких доказательств вины господина Уилана. Почему до сих пор не представлены доказательства?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее сообщалось, что гражданин четырёх государств Пол Уилан, задержанный в Москве в декабре 2018 года, подозревается в шпионаже в пользу США.

В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.