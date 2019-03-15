В посольстве США заявили, что не получили от России доказательств вины Уилана
- Reuters
«Вскоре после ареста гражданина США Пола Уилана в Москве российские официальные лица заявили, что господин Уилан был «задержан с поличным». Прошло более двух месяцев, но так и не было предъявлено никаких доказательств вины господина Уилана. Почему до сих пор не представлены доказательства?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее сообщалось, что гражданин четырёх государств Пол Уилан, задержанный в Москве в декабре 2018 года, подозревается в шпионаже в пользу США.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.