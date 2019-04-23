В ряде городов России в рамках дела Арашуковых проходит волна обысков

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В рамках дела отца и сына Арашуковых в Москве и 18 других городах России проходит новая волна обысков. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
В ряде городов России в рамках дела Арашуковых проходит волна обысков
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«В настоящее время следствием совместно с ФСБ России и МВД России на территории 18 городов и иных населённых пунктов в Ставропольском крае и КЧР, а также в городе Москве проводится третья волна масштабных мероприятий, направленных на декриминализацию указанных регионов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что свыше 30 обысков проходит по местам жительства подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца Рауфа Арашукова Рауля, который обвиняется в хищении газа.

В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.

В феврале СК сообщил о проведении свыше 70 обысков в рамках расследования дела Арашуковых на Ставрополье, в Карачаево-Черкесской Республике и в Дагестане, в том числе на предприятиях — потребителях газа.

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