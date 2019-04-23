Суд наложил арест на недвижимость Арашуковых
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что у Рауфа Арашукова были арестованы три дома, земельный участок, жилое помещение и денежные средства.
У Рауля Арашукова под арест попали земельный участок, три здания в Карачаево-Черкесии и финансовые средства.
6 марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.
Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Он был помещён под арест на два месяца.