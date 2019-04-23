Суд наложил арест на недвижимость Арашуковых

Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные средства Рауфа и Рауля Арашуковых.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что у Рауфа Арашукова были арестованы три дома, земельный участок, жилое помещение и денежные средства.

У Рауля Арашукова под арест попали земельный участок, три здания в Карачаево-Черкесии и финансовые средства.

6 марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Он был помещён под арест на два месяца.