Суд наложил арест на недвижимость Арашуковых

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Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные средства Рауфа и Рауля Арашуковых.
Суд наложил арест на недвижимость Арашуковых
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  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что у Рауфа Арашукова были арестованы три дома, земельный участок, жилое помещение и денежные средства.

У Рауля Арашукова под арест попали земельный участок, три здания в Карачаево-Черкесии и финансовые средства.

6 марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Он был помещён под арест на два месяца.

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