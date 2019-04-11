Прокуратура рассказала о 17 обвиняемых по делу Арашукова

Следственный комитет установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстранённого сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, который обвиняется в хищении газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора, выступавшего в Мосгорсуде.

«Хочу обратить внимание, что по делу привлекается 17 обвиняемых. Если следствием не проводятся следственные действия с четырьмя обвиняемыми, это не говорит о том, что следствие ничего не делает», — сказала представитель прокуратуры, добавив, что следователи работают над делом.

6 марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Он был помещён под арест на два месяца.