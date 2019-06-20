Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО американца Уилана

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

«Постановление Лефортовского суда Москвы от 24 мая, которым в отношении Уилана продлён срок содержания под стражей до 29 августа 2019 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит Интерфакс решение Мосгорсуда.

Адвокаты просили суд апелляционной инстанции отменить решение о продлении Уилану срока ареста и избрать ему более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог.

В конце декабря 2018 года в ФСБ России сообщили, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

Отмечалось, что мужчина имеет гражданство США, Ирландии, Канады, а также является подданным Великобритании.

В мае срок ареста американца был продлён до 29 августа.

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия не предоставила фактов, доказывающих причастность американца Пола Уилана к совершению каких-либо преступлений.