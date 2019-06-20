Уилан попросил Трампа написать твит в его поддержку

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Обвиняемый в шпионаже в России Пол Уилан попросил президента США Дональда Трампа о публичной поддержке.
Уилан попросил Трампа написать твит в его поддержку
  • РИА Новости

«Я прошу лидеров и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне о помощи и поддержке в публичных заявлениях. Господин президент, мы не сможем сохранить Америку великой до тех пор, пока мы не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они ни находились в мире», — приводит Интерфакс слова Уилана.

Он также добавил, что просит президента США публично выразить своё отношение к его ситуации в Twitter.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление срока ареста американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

В конце декабря 2018 года в ФСБ России сообщили, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Мужчина имеет гражданство США, Ирландии, Канады, а также является подданным Великобритании.

В мае срок ареста Уилана был продлён до 29 августа.

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