Трамп объявил о начале депортации нелегальных мигрантов из США
«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнёт процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединённые Штаты», — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.
По его словам, беженцы будут высланы так же быстро, как они появились в США.
Трамп подчеркнул, что все стороны, включая Мексику и Гватемалу, заинтересованы в решении миграционного кризиса, в отличие от Демократической партии США, которая не поддерживает американского лидера в решении данного вопроса.
8 июня стало известно о достижении соглашения между США и Мексикой по пошлинам и миграции.
В феврале Трамп назвал переговоры с демократами о финансировании возведения стены на границе с Мексикой пустой тратой времени.