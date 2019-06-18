Трамп объявил о начале депортации нелегальных мигрантов из США

Американский президент Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнёт депортировать нелегальных мигрантов из США.

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнёт процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединённые Штаты», — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, беженцы будут высланы так же быстро, как они появились в США.

Трамп подчеркнул, что все стороны, включая Мексику и Гватемалу, заинтересованы в решении миграционного кризиса, в отличие от Демократической партии США, которая не поддерживает американского лидера в решении данного вопроса.

8 июня стало известно о достижении соглашения между США и Мексикой по пошлинам и миграции.

В феврале Трамп назвал переговоры с демократами о финансировании возведения стены на границе с Мексикой пустой тратой времени.