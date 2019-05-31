Трамп заявил о задержании более тысячи пересёкших границу мигрантов за день

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что за день было задержано более тысячи мигрантов, пересёкших границу.

«Вчера сотрудники пограничного патруля задержали самую большую группу нелегалов: 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо около 4 часов утра. Демократы должны поддержать наш замечательный пограничный патруль и, наконец, починить лазейки на нашей границе!», — написал Трамп.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен обжаловать решение федерального суда Калифорнии о временном запрете на выделение бюджетных средств для строительства участков стены на границе с Мексикой.

Министерство обороны США выделило около $650 млн на модернизацию защитных сооружений в приграничном районе.

В апреле власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации Трампа из-за планов направить бюджетные средства на строительство объекта.