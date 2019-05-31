Трамп заявил о задержании более тысячи пересёкших границу мигрантов за день

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что за день было задержано более тысячи мигрантов, пересёкших границу.

«Вчера сотрудники пограничного патруля задержали самую большую группу нелегалов: 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо около 4 часов утра. Демократы должны поддержать наш замечательный пограничный патруль и, наконец, починить лазейки на нашей границе!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен обжаловать решение федерального суда Калифорнии о временном запрете на выделение бюджетных средств для строительства участков стены на границе с Мексикой.

Министерство обороны США выделило около $650 млн на модернизацию защитных сооружений в приграничном районе. 

В апреле власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации Трампа из-за планов направить бюджетные средства на строительство объекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить