Трамп намерен обжаловать решение суда по возведению стены на границе

Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение федерального суда Калифорнии о временном запрете на выделение бюджетных средств для строительства участков стены на границе с Мексикой.

«Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции!» — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Министерство обороны США выделило около $650 млн на модернизацию защитных сооружений на границе с Мексикой.

В апреле власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации Трампа из-за планов направить бюджетные средства на строительство стены на южной границе страны.