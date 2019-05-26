Трамп намерен обжаловать решение суда по возведению стены на границе

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Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение федерального суда Калифорнии о временном запрете на выделение бюджетных средств для строительства участков стены на границе с Мексикой.

«Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции!» — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Министерство обороны США выделило около $650 млн на модернизацию защитных сооружений на границе с Мексикой. 

В апреле власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации Трампа из-за планов направить бюджетные средства на строительство стены на южной границе страны.

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